Collegno, comunità green ad emissioni e rifiuti zero

«Come imprenditori, ma prima ancora come semplici cittadini, abbiamo la responsabilità e il dovere di impegnarci per consegnare un mondo migliore ai nostri figli». Parole di chi da anni, cerca effettivamente di mettere in pratica concetti in teoria condivisi da tutti. Vander Tumiatti, 75 anni, fondatore della Sea Marconi, azienda collegnese nata nel...

Su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021