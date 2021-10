Frequenze tivù: ecco come funziona il cambio

Chi ci ha capito qualcosa di ciò che succederà ai nostri televisori? In pochi hanno chiaro cosa devono fare e quando lo devono fare, in vista dell’annunciato cambio delle frequenze televisive. Confartigianato Piemonte prova così, attraverso un comunicato diffuso nei giorni scorsi, a fare un po’ di chiarezza sui prossimi passi: «Quella che avrebbe dovuto essere la seconda rivoluzione del digitale terrestre con il cambio delle frequenze televisive sta diventando, invece, una corsa ad ostacoli. Molti sono i problemi che gli utenti stanno affrontando e ad aver capito come andranno le cose sono davvero pochi», è l’allarme lanciato da Marco Bosticco, presidente degli antennisti che fanno capo a Confartigianato Piemonte. Per il Piemonte il passaggio all’Mpeg-4...

su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021