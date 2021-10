Giaveno: arretrati da smaltire, visite distanti

Andare fino a Vercelli o Novara per una visita di controllo? È quello che si è sentita proporre la 65enne giavenese Anna Maria Romano dall’Asl To 3. «Il 28 settembre sono stata operata di cataratta al polo sanitario di Avigliana, poi mi sono sottoposta come da programma alle due visite di controllo successive Al termine della seconda vengo invitata dopo 30-40 giorni ad un ulteriore controllo nella struttura che io preferisco, prenotando al Cup», racconta la donna. «Bene, è qui che cominciano i problemi - entra nel dettaglio - Il 12 ottobre scopro che il primo posto libero per un controllo, non ad Avigliana, è il 12 gennaio...

Su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021