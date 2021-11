Controlli dei carabinieri: chiuso il Tabata per cinque giorni e ritirate due patenti

Notte di controlli a tappeto, quella tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, per i carabinieri di Susa guidati dal capitano Federico Mucciacciaro, da poche settimane comandante della compagnia segusina, che insieme al nucleo Nas hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per verificare il rispetto della normativa anti-Covid e contrastare l’abuso di alcol e droga tra i giovani. Tra i provvedimenti presi c'è anche la chiusura della discoteca Tabata di Sestriere, che è stata chiusa per cinque giorni a partire da oggi, lunedì 1° novembre, per il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Durante il servizio sono stati controllati circa 100 veicoli e 250 persone, con il ritiro di due patenti per guida in stato d’ebrezza e tre contestazioni con sequestro di alcune dosi di hashish e marijuana per uso personale, ai sensi dell'articolo 75 del Dpr 309/90.