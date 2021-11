Caccia al cinghiale aperta tutto gennaio

La caccia di selezione al cinghiale, con l’ausilio di tre cani per squadra, viene estesa in via sperimentale all’intero mese di gennaio 2022: lo ha stabilito la Regione Piemonte, che con l’assessore all’agricoltura Marco Protopapa è stata audita dalla commissione agricoltura della Camera per discutere gli interventi finalizzati ad arginare la proliferazione della fauna selvatica, definita una vera e propria emergenza nazionale per i danni provocati all’agricoltura, per l’incremento dell’incidentalità stradale e i rischi di carattere igienico-sanitario. «Per dare delle risposte concrete abbiamo lavorato alla modifica del calendario venatorio rispetto alla stagione di caccia precedente - commenta il presidente della terza commissione del consiglio regionale Claudio Leone (Lega)...

su Luna Nuova di venerdì 5 novembre 2021