Un caffè con... Nino Boeti: «La politica degli onesti esiste. Ma i social la avvelenano»

Chi è Nino Boeti, un chirurgo ortopedico prestato alla politica o un politico prestato alla medicina? «La prima. Ero un medico che faceva politica, non un politico che ogni tanto faceva il chirurgo». Allora, chi ti ha incastrato in politica? «Il Partico comunista di Rivoli. Giocavo a calcio e rappresentavo il Borgo Uriola nella Consulta dello sport. Avevo 38 anni, da 12 facevo l’ortopedico e lavoravo all’ospedale Maria Adelaide. La politica non era nei miei progetti di vita. Sapevo a stento dov’era il Comune. Un giorno sto andando a Vienna per un corso, mi telefona Nanni Campanella del Pci e mi dice: ci sono le elezioni del sindaco, ti mettiamo in lista da indipendente. Ho preso 800 voti di preferenza. Mi hanno dato l’assessorato allo sport. Sono stato assessore nella...

su Luna Nuova di venerdì 5 novembre 2021