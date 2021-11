Gianni Boschis: i ghiacciai sono il termometro del surriscaldamento globale

L’ambiente è al centro dell’attenzione mondiale in queste settimane. Merito del G20 di Roma e della Cop26 in corso in questi giorni a Glasgow. Il ruolo delle attività umane nel surriscaldamento globale è un dato di fatto dimostrato ormai da decenni ed anche i paesi più restii a cambiare le proprie politiche energetiche hanno ormai ammesso che il problema esiste. Il cambio di passo sul fronte del rispetto del pianeta però, più che dalle istituzioni, deve essere mosso dai cittadini. Non è un caso se i paesi che non hanno sottoscritto il documento del G20, Cina, India e Russia, sono anche gli stati in cui per vari motivi, l’opinione pubblica ha un peso limitato. Per arrivare a questo però occorre partire dalla formazione dei cittadini stessi. Quindi dalla scuola. In tal senso si nuove il lavoro svolto dal professor Gianni Boschis, almesino 60enne insegnante dell’Itc Galileo Galilei di Avigliana, “padre” del progetto “Ghiaccio fragile-I cambiamenti climatici: un ponte tra la ricerca e la scuola”, che punta a formare e informare insegnanti e allievi...

Su Luna Nuova di martedì 9 novembre 2021