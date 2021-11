Reano: addio a Sgarbi, padre del ciclismo della val Sangone

Lo sport valsangonese è in lutto per la scomparsa del reanese Giacomo Sgarbi, una vera colonna del movimento ciclistico piemontese. “Nino”, come lo chiamavano gli amici, si è spento giovedì scorso nella sua casa reanese, come si dice in questi casi, “serenamente”: «da tempo lottava conto un tumore al pancreas, alla fine la malattia ha avuto il sopravvento. Ci consola che almeno è stato un passaggio per lui indolore», riferisce il figlio Claudio, sempre al suo fianco nell’organizzare gli eventi sportivi delle società nelle quali ha militato...

Su Luna Nuova di martedì 9 novembre 2021