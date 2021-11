Rivoli, la giovane Aurora Audino racconta la sua "Cop 26"

C’era anche una rivolese alla Cop 26, la conferenza sul clima che si sta svolgendo in questi giorni a Glasgow, in Scozia. 26 anni, una laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio al Politecnico di Torino, un anno all’estero durante la laurea magistrale e ora la partecipazione alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. È questo l’identikit di Aurora Audino, che ora vive e lavora in Belgio dove...

Su Luna Nuova di martedì 9 novembre 2021