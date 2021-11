Bussoleno: addio Franco Giribaldi, l'ultimo della 42ª Walter Fontan

Se ne è andato in silenzio, nella propria casa di via Ravoiretta, nel basso Inverso bussolenese, nel tardo pomeriggio di domenica. Lo hanno trovato riverso in casa i vigili del fuoco di Susa, accorsi dopo l’allarme lanciato dalle nipoti, a cui non aveva risposto al telefono, come faceva tutte le sere. Infarto. Una morte veloce, come quella che aveva sempre desiderato, arrivata alla bella età di 96 anni. Franco Giribaldi era l’ultimo partigiano della 42ª brigata Walter Fontan...

Su Luna Nuova di venerdì 12 novembre 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo

Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova