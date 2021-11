Problemi strutturali: lavori straordinari sulle passerelle di Caprie

Doveva essere un intervento ordinario risolvibile nell’arco di pochi giorni, invece la manutenzione delle due passerelle pedonali sul torrente Sessi si è trasformata in un imprevisto non di poco conto per l’amministrazione comunale e i cittadini di Caprie. Entrambe resteranno infatti chiuse al transito dei pedoni per almeno un mese, forse anche qualcosa di più, con la speranza di riaprirle per il periodo natalizio. Un “fuori programma” che andrà ad impattare anche sulla rassegna enogastronomica “La mela e dintorni” di domenica 14 novembre, con gli organizzatori costretti a spostare al di qua del Sessi le bancarelle e le iniziative inizialmente previste al di là del torrente, lungo via Pettigiani Nello. Le due passerelle rappresentano da sempre un elemento...

su Luna Nuova di venerdì 12 novembre 2021