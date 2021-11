S.Ambrogio: "Rete No green pass Valsusa", atto primo

«È da quasi due anni che assistiamo allo stravolgimento della società che viviamo tramite i provvedimenti e i racconti legati alla pandemia». Sono queste le prime parole riportate sul volantino con cui si presenta la neonata “Rete No green pass Valsusa”, che durante il weekend farà il suo esordio in pubblico. Sarà una due giorni di incontri e dibattiti che si svolgerà in largo Baden Powell a Sant’Ambrogio, lungo la statale 25. Tutto comincia nella mattina di domani, sabato 13 novembre, per terminare nel pomeriggio di domenica 14 con un incontro a cui saranno presenti Ugo Mattei, giurista e candidato sindaco di Futura Torino alle ultime elezioni amministrative, e Ileana Pettiti, medica chirurga, ma anche omeopata. Il gruppo, almeno per il momento, ha deciso di...

su Luna Nuova di venerdì 12 novembre 2021