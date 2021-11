Città metropolitana: via al toto-candidature, centrosinistra "blindato"

Entrano nel vivo i giochi per le candidature in vista delle elezioni del consiglio metropolitano: come già annunciato si vota domenica 19 dicembre e le liste andranno depositate entro lunedì 29 novembre. Mancano meno di due settimane, dunque, alla chiusura delle trattative, che in alcuni casi sono già in fase abbastanza avanzata. Vedi in valle di Susa, dove si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni che danno Jacopo Suppo in campo per il centrosinistra: sul sindaco Pd di Condove ci sarebbe una larga convergenza da parte dei comuni della bassa valle (dove del resto il centrosinistra ha una fortissima predominanza), anche da parte di amministrazioni a trazione civica non per forza di area Pd, ma anche da parte di qualche comune dell’alta valle Susa...

su Luna Nuova di martedì 16 novembre 2021