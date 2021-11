Nevicata da record: a Sestriere 70 centimetri in poche ore

Questa volta è Sestriere, con i suoi 70 centimetri nel centro abitato e il metro fatto registrare dalla centralina di rilevamento Arpa sul monte Motta, ad aggiudicarsi il record di neve dell’ultima precipitazione. Una nevicata abbondante, come era stato annunciato, che ha imbiancato le montagne dai 1500 metri in su, e che sospinta dalle correnti orientali di Scirocco, ha trovato nelle alture delle montagne olimpiche, ed in particolare nella zona compresa fra Sauze d’Oulx, San Sicario e Sestriere, il suo deposito naturale. Meno alta la coltre invece nella valle di Bardonecchia, dove però si continua a lavorare alacremente, come del resto in Via Lattea...

Su Luna Nuova di martedì 16 novembre 2021