Rivalta, una piazza per le vittime del Covid

Memoria e riqualificazione allo stesso tempo. La notizia è di questi giorni: il Comune di Rivalta dedicherà alle vittime della Covid-19 la futura nuova piazza del centro storico che nascerà in corrispondenza delle mura del ricetto, tra via Pietro Micca, via Allende e via Griva. Il progetto per il riassetto urbanistico di tutta l’area verrà scelto attraverso un concorso di idee a cui potranno partecipare professionisti e società di professionisti che avranno anche il compito di ideare un’installazione dedicata alla memoria delle vittime della pandemia...

Su Luna Nuova di martedì 16 novembre 2021