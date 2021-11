Susa, il ciclone Prestige si abbatte sulla Liguria

Quando scendono in Liguria, le ragazze della scuola di danza Prestige di Susa, tornano spesso in valle cariche di metalli preziosi. È successo anche nel corso dell’ultimo weekend, come già qualche settimana fa a Sanremo, sul prestigioso palco dell’Ariston. Questa volta teatro delle gesta vittoriose delle danzatrici di Eleonora Lombardo è stata la competizione nazionale organizzata dall’Anmb (Associazione nazionale maestri di ballo) a Campo Ligure, in provincia di Genova...

