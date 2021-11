Bussoleno: vandali nella notte, danneggiato l'angolo di Samuele

I vandali non si fermano davanti a niente, neppure la morte, la perdita di una giovane vita, il dolore infinito di una famiglia e di un’intera comunità. A poco più di un mese dalla sua inaugurazione, l’angolo dedicato a Samuele Naitza, il 18enne morto in un incidente stradale lo scorso giugno, in piazza della Pace a Bussoleno, è stato danneggiato da mani ignote. In particolare sono stati buttati per terra tutti i vasi di fiori che fanno da contorno al murales...

Su Luna Nuova di martedì 23 novembre 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo

Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova