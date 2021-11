Giaglione, S.Cecilia regala il nuovo centro polivalente

S.Cecilia regala il nuovo centro polivalente ai giaglionesi. La festa della patrona della musica, andata in scena tra sabato e domenica con protagonista la Società filarmonica, è stata l’occasione per presentare al paese il centro polivalente realizzato nei locali delle ex casermette della Guardia alla frontiera che avevano ospitato, fino a 15 anni orsono, il ristorante “Da Genio” della famiglia Siciliano, e che si trovano proprio sopra la palestra comunale, in località Breida della frazione San Giuseppe...

Su Luna Nuova di martedì 23 novembre 2021