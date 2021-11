Giaveno, Selvaggio saluta Lucia Labita: la mamma gentile

La comunità di borgata Selvaggio ha perso una delle sue figure storiche più note ed amate: sabato 13 novembre è mancata Lucia Labita, che assieme al marito Pasquale Pavone per anni ha gestito il minimarket della piazza tra via Trento e via del Santuario, situato proprio sotto al campanile dell’edificio del culto mariano...

Su Luna Nuova di martedì 23 novembre 2021