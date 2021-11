La Casa di Carta: Alice Lussiana Parente nello spettacolo teatrale

«Onestamente? Non potevo aspettare ancora per condividere questa notizia e vedere il nome Netflix su tutta la mia faccia. Sono orgogliosa di annunciare che sono stata scritturata per un ruolo fantastico in “Money Heist: The Experience”, alias La Casa de Papel, ovvero La casa di Carta». Non riesce a contenere la felicità che prova, Alice Lussiana Parente, 31 anni, che lo ha comunicato prima ai parenti e poi, anche agli amici tra cui annovera anche Luna Nuova. Sarà forse perché sul nostro bisettimanale ci era finita fin da piccola, a soli due mesi, in braccio alla madre attorniata da uno stuolo di donne di famiglia.

La giovane infatti, nonostante fosse nata a Moncalieri, era poi cresciuta a Giaveno, e in val Sangone ha vissuto fino ai 14 anni...

su Luna Nuova di martedì 23 novembre 2021