S.Ambrogio: Bell’Alda in "Serr Arte", monta la polemica

Fa discutere il progetto “Serr Arte” o, meglio, fa discutere il dipinto della leggenda della bell’Alda. Infatti l’installazione è finita nell’occhio del ciclone, dopo alcune critiche da parte della minoranza consigliare, rappresentata dal gruppo Sì Sant’Ambrogio. Leggenda narra che verso la fine 1600 una giovane di nome Alda fosse braccata dai soldati e, nel tentativo di sfuggire alle loro violenze, si fosse rifugiata in una torre che oggi porta il suo nome. Lì aveva iniziato a pregare la Madonna. Quando i soldati la raggiunsero, raccomandò la sua anima alla Vergine gettandosi nel vuoto. Da parte sua la Madonna mandò in suo soccorso due angeli che presero per mano Alda e l’accompagnarono nel volo, depositandola dolcemente a terra. La sua rappresentazione in...

su Luna Nuova di martedì 23 novembre 2021