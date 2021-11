Green pass: non vaccinati in semi-lockdown

di MARCO GIAVELLI

In estrema sintesi, per vaccinati e guariti non cambia nulla rispetto a ora, dalla “zona bianca” fino alla “zona arancione”, mentre in “zona rossa” scatterebbe comunque un lockdown generalizzato per tutti. La stretta varata mercoledì dal governo riguarda esclusivamente i non vaccinati che con il tampone negativo potranno solo più recarsi al lavoro e, novità, salire sui mezzi di trasporto, anche su treni regionali, metro, tram e bus urbani, dove finora non bisognava essere muniti di alcun certificato. Niente più bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, musei, eventi, discoteche: solo palestre e piscine resteranno accessibili con un test negativo. Le nuove misure, adottate per contrastare la quarta ondata e prevenire gli scenari drammatici a cui stanno andando incontro Germania, Austria e i Paesi dell’est europeo, entreranno in vigore da lunedì 6 dicembre e dureranno, anche in zona bianca, fino a sabato 15 gennaio, poi si valuterà in base all’evoluzione del quadro epidemiologico.

Il Super green pass quindi si sdoppia: ci sarà quello “base”, ottenibile anche solo con il tampone molecolare o antigenico (le cui validità a 72 e 48 ore alla fine sono rimaste invariate), e quello “rafforzato”, rilasciato solo a vaccinati e guariti. Che ora saranno di fatto equiparati, con una validità accorciata da 12 a 9 mesi per i primi, vista la riduzione della copertura vaccinale dopo sei mesi, e allungata da 6 a 9 mesi per i secondi. Discorso che si proietta anche sulla terza dose: chi non si sottoporrà vedrà il green pass scadere al termine dei nove mesi a decorrere dalla seconda dose o dalla guarigione. Per i non vaccinati sarà di fatto un “lockdown dello svago” almeno per tutto il periodo allungato delle festività natalizie: altra novità è che servirà il green pass “base” con tampone negativo (mentre finora l’accesso era libero) anche per utilizzare gli spogliatoi di impianti sportivi e per gli alberghi (fin qui era richiesto solo per spa e ristorante interni, che in giallo e arancione saranno fruibili solo dai clienti e non da esterni). L’unica restrizione per i possessori del green pass “rafforzato” è che dalla “zona gialla” è previsto l’obbligo di mascherine all’aperto per tutti. Se poi una regione arrivasse in “zona arancione”, per i non vaccinati scatterebbe anche il divieto di spostarsi dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro o urgenze documentabili, come avveniva in passato.

Uno dei temi più dibattuti riguarda i controlli a seguito dell’introduzione del green pass “base” anche per il trasporto pubblico locale e a media percorrenza e non solo per i mezzi a lunga percorrenza, dove era già previsto dal 1° settembre: il premier Mario Draghi ha prospettato controlli più severi affidando ai prefetti il compito di adottare un «piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale di polizia municipale». Gli stessi prefetti, che entro tre giorni dall’entrata in vigore del decreto legge dovranno riunire il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per varare un vero e proprio piano, dovranno trasmettere al ministro dell’interno una relazione settimanale sull’attività di verifica. Per chi trasgredisce alle norme, le sanzioni prevedono multe da 600 a mille euro e la chiusura da uno a dieci giorni per gli esercenti colti in flagrante per tre volte in tre giorni diversi.

Infine c’è l’obbligo vaccinale introdotto dal 15 dicembre non solo per il personale sanitario e delle Rsa, ma anche per il personale amministrativo sanitario, quello delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi anche in questo caso gli amministrativi, e il comparto della pubblica sicurezza, vale a dire polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e militari di esercito, marina ed aeronautica. Chi non è in regola con le vaccinazioni conserva il posto di lavoro ma resta a casa senza stipendio. I controlli a scuola spettano ai dirigenti scolastici. Quanto alle terze dosi di vaccino anti-Covid, dal 1° dicembre saranno aperte anche tutti gli over 18, con possibilità di somministrazione a cinque mesi dalla data della seconda come stabilito la scorsa settimana per tutte le fasce di età.

