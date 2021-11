Oulx: stazione internazionale chiusa, parte la petizione

Riaprire la sala d’attesa come primo obiettivo. Ma più in generale porre fine agli infiniti cantieri e ridare la dignità di un tempo alla stazione internazionale di Oulx. La raccolta firme è stata lanciata dai pendolari che usufruiscono, o per dirla tutta dovrebbe usufruire dei servizi della stazione, ma il discorso vale anche e soprattutto a livello turistico. Quella che è senza ombra di dubbio la prima industria di tutta l’alta valle ha nella stazione internazionale di Oulx uno dei suoi snodi principali oltre al sistema viario e autostradale e il biglietto da visita che si presenta al fruitore delle Montagne olimpiche non è sicuramente a cinque cerchi...

Su Luna Nuova di venerdì 26 novembre 2021

