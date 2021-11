Valli e cintura, curva dei positivi in forte rialzo: +37% in una settimana

di MARCO GIAVELLI

Il rialzo della curva si fa via via più deciso, anche in valli e cintura: in un settimana i casi attualmente positivi sono passati da 616 a 842 (+226) con un incremento del 36,69 per cento. Rispetto a un anno fa, quando la curva della seconda ondata aveva appena iniziato la discesa dal plateau, il quadro epidemiologico rimane tuttavia incomparabile: i contagiati erano ben 4650, oltre cinque volte di più. Segno di come la situazione rimanga sotto controllo, ma con un campanello d’allarme a suonare di sottofondo. Soprattutto in valle di Susa, dove l’incremento settimanale dei positivi è stato molto consistente (+76,24 per cento), pur partendo da numeri assoluti ancora piuttosto bassi: 178 a ieri i casi totali (+77; 845); fra parentesi indichiamo, da qui in avanti, l’aumento o la diminuzione dei casi negli ultimi sette giorni e il numero di positivi un anno fa per ciascun Comune e macro-area.

In bassa valle di Susa sono 144: Avigliana 35 (+20; 107), Almese 16 (+9; 66), Bussoleno 16 (+8; 45), Sant’Antonino 9 (+2; 39), Condove 9 (+2; 32), Sant’Ambrogio 8 (-1; 28), Caselette 7 (+3; 39), Borgone 7 (-2; 26), Villardora 7 (+4; 20), Novalesa 6 (+5; 11), Susa 4 (+1; 142), Chiusa San Michele 4 (+2; 10), Vaie 3 (+3; 18), Caprie 3 (+2; 16), Villarfocchiardo 2 (+2; 19), Rubiana 2 (+2; 14), Mompantero 2 (+1; 10), Venaus 1 (stabile; 15), Chianocco 1 (stabile; 12), San Giorio 1 (stabile; 7), San Didero 1 (+1; 4), torna a zero Bruzolo (-3; 13) che raggiunge Mattie (stabile; 2).

In alta valle 34: focolaio a Claviere che conta 16 casi (+14; 0), poi Oulx 4 (+1; 55), Bardonecchia 4 (-3; 39), Sauze d’Oulx 2 (stabile; 8), Sauze di Cesana 2 (stabile; 1), Giaglione 2 (+2; 8), Cesana 1 (+1; 8), Chiomonte 1 (stabile; 5), Sestriere 1 (+1; 3), Exilles 1 (+1; 0), torna a zero Gravere (-1; 4) che raggiunge Salbertrand (stabile; 6), Meana (stabile; 13), Moncenisio (stabile; 0).

Molto più contenuta la risalita nelle altre zone, ma comunque significativa. In cintura sud 218 casi (+52; 1321) con un trend settimanale del +31,33 per cento: Beinasco 63 (+21; 252), Rivalta 44 (+10; 281), Orbassano 40 (+9; 337), Piossasco 31 (+4; 246), Bruino 28 (+9; 105), Volvera 12 (-1; 100).

In cintura ovest sono 398 (+88; 2133), con una crescita del 28,39 per cento: Collegno 141 (+22; 543), Rivoli 90 (+21; 548), Grugliasco 75 (+29; 453), Alpignano 33 (+2; 169), Pianezza 29 (-2; 275), Rosta 15 (+9; 44), Buttigliera 11 (+4; 67), Villarbasse 4 (+3; 34).

Il dato migliore arriva dalla val Sangone con 48 casi positivi (+9; 351) e un trend pari al +23,08 per cento: Giaveno 26 (+10; 214), Coazze 7 (+2; 24), Trana 6 (-1; 43), Sangano 4 (stabile; 45), Reano 3 (-4; 20), infine Valgioie 2 (+2; 5).

su Luna Nuova di venerdì 26 novembre 2021