Città metropolitana: nelle tre liste 11 candidati di valli e cintura

Sono 11 i candidati zonali in corsa per le elezioni del nuovo consiglio metropolitano, in programma domenica 19 dicembre. Le liste sono state depositate ieri mattina: a sfidarsi, come ampiamente previsto, saranno centrosinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle, non con simboli di partito ma con altrettante liste civiche di area. Le tre liste sono da intendersi come ufficiose: nei prossimi giorni gli uffici della Città metropolitana termineranno l’esame delle candidature e solo allora la composizione potrà considerarsi ufficiale, anche se la loro vidimazione dovrebbe essere una mera formalità. Soltanto tre degli 11 volti zonali di valli e cintura hanno però concrete possibilità di entrare in consiglio, che sarà composto da 18 membri più il sindaco Stefano Lo Russo...

su Luna Nuova di martedì 30 novembre 2021