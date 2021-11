Fridays for future: i ragazzi chiedono fatti per salvare il pianeta

La Cop26 di Glasgow ha segnato dei piccoli passi in avanti nella lotta ai cambiamenti climatici. Non saranno sufficienti ma vanno apprezzati in quanto sono stati raggiunti in un consesso internazionale di 196 paesi, molto diversificati tra loro, nonché in presenza di forti pressioni contrarie da parte dell’economia legata ai combustibili fossili. Nonostante questi ostacoli la lotta ai cambiamenti climatici si sta comunque facendo strada grazie a una presa di coscienza sempre più forte, frutto del concatenarsi di fattori quali l’estremizzazione degli eventi meteo, i report scientifici degli istituti di ricerca e, non da ultimo, il pressing di un’opinione pubblica internazionale chiaramente allarmata. Quest’ultimo aspetto è fondamentale in quanto l’opinione...

su Luna Nuova di martedì 30 novembre 2021