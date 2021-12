Avigliana, un deposito illegale di fuochi d'artificio

C’è anche la città dei laghi tra le località in cui la guardia di finanza di Torino è intervenuta per sequestrare materiale pirotecnico stoccato illecitamente, fuochi d’artificio destinati alla vendita in vista dei festeggiamenti di fine anno.

In totale sono stati sequestrate oltre 6 tonnellate di prodotti, tra i quali bengala, “raudi” e le fontane luminose in batteria. Il tutto è stato “cautelato” e riposti in sicurezza in appositi locali dalle fiamme gialle stesse. Materiale che se avesse raggiunto la vendita avrebbe fruttato oltre un milione di euro. L’operazione ha portato alla segnalazione di cinque soggetti, i titolari delle attività, che dovranno rispondere all’autorità giudiziaria dei reati di detenzione illecita di materiale esplodente e di omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

