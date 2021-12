Valli e cintura, positivi in crescita: oltre quota mille per la prima volta da metà maggio

di MARCO GIAVELLI

Per la prima volta dalla metà di maggio, il numero degli attualmente positivi torna a sfondare la soglia psicologica dei mille casi tra valli e cintura: le persone infette sono infatti 1257 (+415) con un aumento in sette giorni del 49,29 per cento, a fronte del 36,69 di giovedì scorso. La buona notizia è che un anno fa esatto, senza vaccini, erano 3418, ovvero due volte e mezza, segno di come l’impatto attuale del Covid rimanga molto più contenuto. All’epoca la curva, per di più, era già in netta parabola discendente e il Piemonte era rientrato da pochi giorni in “zona arancione” dopo tre settimane di “zona rossa”. Oggi invece il trend è inverso: la curva è ancora in risalita, il virus accelera ma la situazione rimane sotto controllo.

Ci sono però differenze significative a seconda delle macro-aree: da qui in avanti, indicheremo fra parentesi l’aumento o la diminuzione dei casi negli ultimi sette giorni e il numero di positivi un anno fa per ciascun Comune e macro-area. A crescere di più questa settimana è la val Sangone con 82 casi (+34; 290) e un incremento settimanale del 70,83 per cento: Giaveno 57 (+31; 180), Coazze 9 (+2; 22), Valgioie 6 (+4; 1), Sangano 5 (+1; 29), Trana 3 (-3; 42), Reano 2 (-1; 16).

In valle di Susa i positivi sono 278 (+100; 702) per un rialzo settimanale del +56,18 per cento. In bassa valle sono 218: Avigliana 59 (+24; 75), Bussoleno 29 (+13; 44), Almese 19 (+3; 61), Sant’Antonino 13 (+4; 39), Villardora 13 (+6; 16), Susa 10 (+6; 140), Condove 10 (+1; 18), Sant’Ambrogio 9 (+1; 21), Borgone 9 (+2; 15), Novalesa 8 (+2; 5), Caselette 6 (-1; 26), Vaie 6 (+3; 13), Caprie 6 (+3; 5), Rubiana 5 (+3; 13), Mompantero 5 (+3; 6), Chiusa San Michele 4 (stabile; 4), Villarfocchiardo 2 (stabile; 17), San Didero 2 (+1; 5), Chianocco 1 (stabile; 12), San Giorio 1 (stabile; 6), Bruzolo 1 (+1; 13), torna a zero Venaus (-1; 11) che raggiunge Mattie (stabile; 4).

In alta valle 60: Oulx 14 (+10; 42), Claviere 13 (-3; 1), Bardonecchia 9 (+5; 22), Salbertrand 7 (+7; 6), Chiomonte 3 (+2; 18), Sauze di Cesana 3 (+1; 1), Cesana 2 (+1; 9), Giaglione 2 (stabile; 7), Sauze d’Oulx 2 (stabile; 6), Sestriere 2 (+1; 1), Meana 2 (+2; 12), Exilles 1 (stabile; 0), restano a zero Gravere (stabile; 8) e Moncenisio (stabile; 0).

In cintura ovest i positivi sono 597 (+199; 1457) per un aumento del 50 per cento esatto: Collegno 170 (+29; 383), Rivoli 144 (+54; 391), Grugliasco 119 (+44; 286), Pianezza 62 (+33; 167), Alpignano 48 (+15; 119), Rosta 30 (+15; 36), Buttigliera 18 (+7; 57), Villarbasse 6 (+2; 18).

La cintura sud ha 300 casi (+82; 969) per un aumento del 37,61 per cento: Beinasco 84 (+21; 170), Rivalta 64 (+20; 209), Orbassano 60 (+20; 230), Piossasco 44 (+13; 202), Bruino 27 (-1; 64), infine Volvera 21 (+9; 94).

Guardando i dati regionali, nella settimana dal 22 al 28 novembre il numero dei nuovi casi in Piemonte e dei focolai è in crescita, con l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi che passa da 1.21 a 1.36 e la percentuale di positività dei tamponi che resta al 2 per cento. L’incidenza è di 136,17 casi ogni 100mila abitanti, mentre il tasso di occupazione dei posti letto sale, ma resta sempre sotto la soglia di allerta (5,7 per cento per le terapie intensive e 6,9 per cento per i posti letto ordinari).

Confrontando invece i dati dell’ultima settimana tra 2020 e 2021 (26 novembre-2 dicembre), il numero dei casi è passato dai 14mila 448 dell’ultima settimana di novembre 2020 ai 5mila 819 di oggi, con una percentuale di positività sui tamponi eseguiti dell’11,5 per cento allora rispetto all’1,5 di adesso. Enormemente ridotte anche le ospedalizzazioni, con il numero medio di posti letto occupati in terapia intensiva passato da 388 a 33 e quello dei posti letto ordinari da 4mila 773 a 366. Un impatto ancor più alto continua a evidenziarsi sulla mortalità: 549 decessi allora, 13 questa settimana.

