Rivoli, giallo Covid in consiglio comunale

di STEFANO TONIOLO

Il Covid-19 è arrivato anche tra i banchi del consiglio comunale. Sarebbero più di uno i consiglieri positivi. L’allarme è scattato lunedì quando i cellulari dei capigruppo hanno iniziato a squillare. Dall’altra parte della cornetta c’era il presidente del consiglio comunale Valerio Calosso, che comunicava la presenza di un consigliere positivo, che aveva preso parte in presenza al Consiglio. L’ultima seduta dell’assemblea si è tenuta giovedì scorso, il 25 novembre in modalità mista, ossia con alcuni consiglieri comunali in presenza e altri in collegamento da remoto. Una modalità, questa, adottata ormai quasi in pianta stabile nel corso dei mesi di pandemia, vuoi per l’emergenza sanitaria, vuoi per alcuni problemi più di natura tecnica legati al green pass di alcuni consiglieri comunali. Quando si è saputa la notizia, è partito il tam tam, ma di fatto ai gruppi consiliari non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, a parte la telefonata di Calosso. Da lì, a catena, è scattata la macchina dei test: chi si trovava in presenza durante la seduta del consiglio si è sottoposto al tampone.

Se però lunedì si trattava di un solo caso, adesso sembra che i consiglieri contagiati siano più di uno. Da parte sua il presidente del consiglio comunale, contattato al telefono, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito e ha preferito non comunicare il numero di consiglieri positivi. Dello stesso tenore il sindaco Andrea Tragaioli, che ha rimandato a Valerio Calosso. Ergo non si sa quanti siano i contagi tra i consiglieri comunali (e quindi se possa essersi verificato un mini focolaio) e dove sia avvenuto il contagio. Stando alle dichiarazioni dei capigruppo, i casi di positività dovrebbero riguardare alcuni consiglieri o consigliere di maggioranza. Da parte loro i gruppi di minoranza hanno ristretto il campo e hanno comunicato come casi di positività tra i loro non ce ne siano. «Del mio gruppo eravamo in tre e siamo tutti negativi - dichiara il capogruppo del Partito democratico Emanuele Bugnone - Noi sei consiglieri siamo tutti vaccinati e noi tre che eravamo in consiglio abbiamo fatto il tampone e siamo risultati negativi». Lo stesso la consigliera comunale Piera Croce e il Movimento 5 stelle, che ha fatto sapere di non aver registrato casi tra i consiglieri.

La conferma che i casi sarebbero più di uno è arrivata dal capogruppo della Lega Fabrizio De Gennaro, che però non ha voluto sbilanciarsi sui numeri: «Non posso dare queste informazioni, c’è la privacy - commenta - Tutti coloro che sono stati colpiti sono a casa e in quarantena e speriamo che possano tornare a esercitare il loro lavoro e il loro mandato. Spero che possano tornare alle loro attività, visto che il lavoro è la prima cosa». A rendere più intricata la matassa c’è anche la questione dei vaccini. Al momento sembra che non tutti i membri del consiglio comunale siano vaccinati, compreso il primo caso non diagnosticato. Almeno questo è ciò che ha riferito la capogruppo del Movimento 5 stelle in consiglio comunale Elena Mastella: «Siamo stati informati dal presidente del consiglio di un caso di positività al covid dopo la seduta del consiglio di giovedì, che si è tenuta in modalità mista - sottolinea la consigliera pentastellata - Il consigliere è della maggioranza con green pass, ma senza vaccino. Ora non sappiamo se ci sono altri casi tra i consiglieri. Fortunatamente nessuno del nostro gruppo è positivo, due consiglieri hanno la terza dose e io sono in attesa di farla».

Proprio la questione del green pass sarebbe anche la causa del fatto che l’assemblea continua a tenersi in modalità mista, con diversi problemi per i lavori, tra connessione debole e problemi di audio. Da parte loro tutti i gruppi di minoranza si sono detti concordi nel chiedere un ritorno totale in presenza, purché in sicurezza. «Mi avrebbe fatto piacere avere una comunicazione ad oggi su qual è la situazione e di renderci edotti sulla situazione - fa notare Piera Croce del gruppo misto - Condivido che si ritorni in presenza, perché è fondamentale avere la capacità di tornare, ma la condizione, che non so se sia possibile a livello legale, ma che tutti dobbiamo avere il green pass. Questo dimostra quanto un tampone non sia così attendibile e ne abbiamo avuto la conferma».

«Come gruppo abbiamo auspicato più volte di fare il consiglio in presenza - le fa eco Emanuele Bugnone - Ci preoccupa che probabilmente c’è qualche non vaccinato in consiglio comunale. Stiamo insistendo perché è difficile fare il consiglio comunale così: è faticoso perché l’audio si sente male». Alla richiesta si è anche unita Elena Mastella, che ha chiesto «che l’attuale giunta comunale risolva finalmente i problemi tecnici e assicuri l’operatività e la sicurezza delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni verificando il rispetto della normativa vigente». Se il consiglio comunale tornerà in presenza al momento non si sa, così come non si sa quale sia l’entità del contagio tra i consiglieri comunali.