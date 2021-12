S.Antonino: via ai contratti di solidarietà alla Sta, ex Selmat

Crisi occupazionale scongiurata alla Sta di via Abegg 36, azienda che si occupa di produzione e stampaggio plastica per l’indotto automobilistico italiano, acquisita qualche anno fa dal gruppo Sapa della famiglia Affinita che le ha poi cambiato nome da Selmat in Società Tecnologie Avanzate: i 74 esuberi preannunciati dall’azienda verranno gestiti attraverso i contratti di solidarietà, consentendo quindi di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali dello stabilimento, che dà lavoro a circa 200 persone. L’accordo, dopo settimane di agitazione da parte delle maestranze, è stato siglato ufficialmente ieri tra la proprietà e le organizzazioni sindacali, con la piena soddisfazione di entrambe le parti. Per una settimana, durante il mese di novembre...

su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021