Borgone, sbarre addio e strada lungo la ferrovia: il presidio No Tav sarebbe da demolire

Chissà se e quando mai si farà, ma sulla carta il presidio No Tav di Borgone, il primo storico presidio nato nel 2005 per contrastare i primissimi sondaggi dell’alta velocità, dovrebbe essere abbattuto per fare posto alla nuova viabilità connessa con il piano di soppressione dei passaggi a livello. Una vicenda annosa, che si trascina ormai da più di 20 anni e che fa di Borgone l’unico Comune della bassa valle di Susa dove non si è ancora proceduto all’addio alle vecchie sbarre, per via delle note dispute che a cavallo tra gli anni ’90 e 2000 hanno impedito alle amministrazioni comunali di Borgone e San Didero di raggiungere un accordo. Tanto che ora la soppressione dei passaggi a livello è stata inserita “d’imperio” nel progetto della tratta nazionale Tav...

su Luna Nuova di martedì 7 novembre 2021