Condove: il ponticello sulla Dora diventerà una pista ciclopedonale

Il ponticello che corre parallelo al ponte della Dora di Condove è ora di proprietà del Comune e presto diventerà una nuova pista ciclopedonale. Il primo, storico passo in questa direzione è stato compiuto martedì 30 novembre dal consiglio comunale, che ha approvato l’accettazione della donazione delle aree e dei manufatti del dismesso collegamento ferroviario delle ex Officine Moncenisio con la stazione ferroviaria. Già, perché come molti condovesi ricorderanno, e come testimonia ancora la presenza dei binari arrugginiti, su quel ponticello posto a valle del ponte, in una posizione leggermente ribassata, correva il trenino che negli anni d’oro della “Monce” faceva la spola tra la fabbrica e la stazione per il trasporto dei materiali e dei lavoratori. «Ho fatto il...

su Luna Nuova di martedì 7 dicembre 2021