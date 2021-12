L’8 dicembre No Tav è Borgone-S.Didero

Mercoledì il movimento No Tav si rimette in marcia come ogni 8 dicembre, per ricordare l’autunno caldo 2005 che portò alla liberazione dei terreni di Venaus e per attualizzare il significato della lotta contro l’alta velocità, a 16 anni di distanza da un giorno che, comunque la si pensi, ha cambiato la storia della Torino-Lione, costringendo i proponenti a mettere nel cassetto il vecchio progetto in sinistra Dora con tunnel a Venaus, ad istituire il tavolo dell’Osservatorio e a presentare il tracciato che oggi tutti conosciamo. Il corteo di quest’anno (con il meteo che preannuncia neve fino a metà pomeriggio) si snoderà da Borgone a San Didero, con partenza alle 13 dal piazzale della scuola primaria di Borgone e arrivo al presidio antistante il cantiere-fortino...

su Luna Nuova di martedì 7 dicembre 2021