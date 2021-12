Rivalta, lavoratore investito in via I Maggio: la rabbia dei colleghi scende in strada

Stava attraversando la strada per entrare a lavoro in via I Maggio a Rivalta, quando è stato investito da un’auto pirata. È accaduto venerdì mattina a un lavoratore della Mopar, per cui ieri sera è stato dichiarato lo stato di morte cerebrale. L’auto poi si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. Intanto però la notizia ha suscitato diverse reazioni, in primis nei lavoratori, che hanno dato vita venerdì a un presidio di fronte alla fabbrica, come segno di protesta verso l’accaduto...

Su Luna Nuova di martedì 7 dicembre 2021