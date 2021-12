Silviadizenzero per l'ambiente: l’impegno dei volontari sul campo

Otto anni di impegno sociale, otto anni dedicati a sensibilizzare i cittadini sull’ambiente. L’associazione Silviadizenzero è nata nel 2013, ma è molto più di questo. Se la divulgazione dei temi ambientali è la vocazione dell’associazione, le forme adottate sono varie e diverse. Il gruppo nasce ad Almese dopo la morte di Silvia Roberti, avvenuta proprio nel 2013. A raccontare il percorso dell’associazione è Marco Roberti. 29enne e dottorando in informatica all’Università di Torino, Marco Roberti è il fratello di Silvia Roberti e presidente dell’associazione: «Siamo nati a novembre 2013 in ricordo di Silvia Roberti. È stato un modo per tirare fuori qualcosa di positivo da qualcosa che non era positivo, visto che Silvia era sensibile al tema dell’ambiente». L’attenzione...

su Luna Nuova di martedì 7 dicembre 2021