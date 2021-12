Furti al cimitero di Borgone: ora tocca anche agli oggetti

Ci vuole un bel fegato a rubare fiori, vasi o un qualsiasi altro oggetto da un cimitero. Tanto più se capisci, ed era evidente che così fosse, che quegli oggetti sono realizzati a mano, dedicati ad un defunto. Dietro c’era del tempo, del lavoro, dell’energia, ma c’erano soprattutto amore e affetto. Adelia Alotto si dice disgustata, e ne ha tutte le ragioni, per l’ennesimo furto che le è occorso al cimitero di Borgone: dal loculo della sua cara mamma, Ada Ambrosia, è infatti sparita una cornice decorata con alcune pigne che Adelia aveva realizzato in sua memoria, e deposto sul loculo lo scorso 1° novembre per la ricorrenza di Ognissanti. Molto più che la classica pianta o vaso di crisantemi, con tutto il rispetto. L’aggravante è che non è la prima volta che succede. Lo scorso...

su Luna Nuova di venerdì 10 dicembre 2021