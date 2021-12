Quarta ondata: il Covid rallenta, male zona ovest e val Sangone

di MARCO GIAVELLI

La quarta ondata Covid (nulla di paragonabile per ora alla seconda di un anno fa) inizia a dare un timidissimo segnale di rallentamento, anche se mai come questa settimana i dati appaiono molto disomogenei tra una macro-area e l’altra. Il piccolo segnale confortante arriva dalla percentuale di crescita settimanale complessiva dei contagiati su valli e cintura, con un aumento ancora consistente (+42,32 per cento) che però è in leggera discesa rispetto a quello registrato la scorsa settimana (+49,29): segno che lentamente ci si sta avvicinando al picco di una curva comunque molto più piatta rispetto all’autunno 2020. Il totale degli attualmente positivi è pari a 1789, ovvero 532 in più nell’arco dei sette giorni, ma un anno fa, con la curva già in costante discesa, erano 2423.

Ci sono però due macro-aree in cui il virus sta correndo molto velocemente (da qui in avanti, indicheremo fra parentesi l’aumento o la diminuzione dei casi negli ultimi sette giorni e il numero di positivi un anno fa per ciascun Comune e macro-area). In val Sangone, addirittura, i casi sono quasi raddoppiati in una settimana e il dato non sorprende, essendo Giaveno uno dei comuni con la percentuale di vaccinati più bassa rispetto alla media: il totale dice 158 (+76; 206) con un incremento del 92,68 per cento; Giaveno 108 (+51; 135), Sangano 14 (+9; 21), Coazze 11 (+2; 9), Trana 10 (+7; 26), Valgioie 9 (+3; 5), Reano 6 (+4; 10). Anche in cintura ovest la crescita è ancora significativa: 911 positivi (+314; 972) per un aumento del 52,60 per cento, con i casi che in numero assoluto si avvicinano a quelli di un anno fa; Rivoli 231 (+87; 291), Collegno 229 (+59; 240), Grugliasco 179 (+60; 199), Alpignano 88 (+40; 76), Pianezza 87 (+25; 85), Rosta 47 (+17; 24), Buttigliera 30 (+12; 46), Villarbasse 20 (+14; 11).

Va un po’ meglio in cintura sud, che conta 394 positivi (+94; 731) per un rialzo del 31,33 per cento: Beinasco 91 (+7; 120), Rivalta 86 (+22; 149), Orbassano 75 (+15; 196), Piossasco 69 (+25; 152), Volvera 38 (+17; 69), Bruino 35 (+8; 45). Dove il virus sembra aver rallentato in modo deciso è la valle di Susa, con 326 infetti (+48; 514) e un incremento del 17,27 per cento. In bassa valle sono 249: Avigliana 64 (+5; 55), Bussoleno 31 (+2; 26), Almese 23 (+4; 39), Villardora 17 (+4; 10), Susa 16 (+6; 112), Sant’Ambrogio 13 (+4; 14), Condove 12 (+2; 17), Vaie 11 (+5; 7), Rubiana 10 (+5; 12), Sant’Antonino 9 (-4; 35), Borgone 8 (-1; 6), Caprie 7 (+1; 3), Novalesa 6 (-2; 2), Caselette 5 (-1; 16), Mompantero 4 (-1; 9), Chiusa San Michele 3 (-1; 5), Villarfocchiardo 3 (+1; 12), Bruzolo 3 (+2; 8), San Didero 2 (stabile; 4), Chianocco 1 (stabile; 5), San Giorio 1 (stabile; 2), restano a zero Venaus (stabile; 10) e Mattie (stabile; 6). In alta valle 77: Oulx 17 (+3; 24), Bardonecchia 15 (+6; 8), Cesana 10 (+8; 8), Meana 8 (+6; 9), Salbertrand 7 (stabile; 1), Claviere 6 (-7; 1), Sestriere 4 (+2; 2), Sauze di Cesana 3 (stabile; 1), Sauze d’Oulx 3 (+1; 2), Chiomonte 2 (-1; 31), Exilles 1 (stabile; 0), Gravere 1 (+1; 6), torna a zero Giaglione (-2; 6) che raggiunge Moncenisio (stabile; 0).

su Luna Nuova di venerdì 10 dicembre 2021