Rivalta: via I Maggio, morto l’uomo travolto

È deceduto martedì il lavoratore della Mopar di Rivalta, che venerdì scorso era stato investito da un’auto pirata. A guidare l’auto era una 32enne, sopraggiunta a forte velocità lungo via I maggio. Il lavoratore era stato poi ricoverato al Cto di Torino, dove è venuto a mancare. Il lavoratore era un iscritto alla Fiom Cgil e proprio il sindacato ha rilasciato un lungo comunicato di cordoglio «Come Fiom Cgil siamo vicini al dolore dei familiari a cui va il nostro cordoglio e ci rendiamo disponibili fin da ora per assisterli e sostenerli in ogni necessità, in ogni sede e con ogni iniziativa che si riterrà opportuna», ha fatto sapere il sindacato...

Su Luna Nuova di venerdì 10 dicembre 2021