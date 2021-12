S.Ambrogio: un "bando" per la nuova assessora

Dopo le dimissioni dell’assessora Arianna Senore non si trova una sostituta. Ecco perché il Comune ha lanciato un avviso pubblico «per l’acquisizione di candidature di cittadine interessate a ricoprire l’incarico di assessore con delega a sport, turismo, comunicazione, associazioni e politiche giovanili». Un caso più unico che raro, almeno in valle di Susa. La ragione è duplice. In primis la legge Delrio impone che nei comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. Qui però interviene anche la seconda ragione. Qualche settimana fa l’assessora Arianna Senore aveva rassegnato le proprie dimissioni come consigliera comunale e come assessora...

su Luna Nuova di venerdì 10 dicembre 2021