Oulx, l'ultima frontiera: a novembre superati i mille passaggi

I volti sono gli stessi che puoi incontrare in un mercato di Peshawar, così ben descritti da Fosco Maraini nei suoi libri sull’Hindu Kush. Ma qui il trekking, la spedizione, è molto più pericolosa di una seppur non facile nel Karakorum. Qui ogni notte, anche quelle più gelide dell’inverno, le carovane della disperazione partono alla volta della montagna. La meta non è la semplice conquista di una vetta, ma da quella montagna, salita con difficoltà, si deve scendere dall’altra parte, in Francia. In palio la libertà e una vita più dignitosa, in fuga da un paese in guerra, da una persecuzione politica o più semplicemente in cerca di una maggiore sicurezza economica. Ma in mezzo c’è lui, il confine, quella linea immaginaria tracciata dagli stati al termine di guerre o negoziati, che spesso qui sulle Alpi coincide con la linea di cresta o altre volte, soprattutto se si perdono le guerre dopo le “pugnalate alle spalle” come abbiamo fatto noi, è un po’ arretrata e innaturale...

Su Luna Nuova di venerdì 10 dicembre 2021