Beinasco, in fiamme il deposito della plastica: scuole chiuse e si esce con la Ffp2

Era pomeriggio, quando domenica una grande nube di fumo ha iniziato a levarsi nei cieli della cintura sud di Torino. Ad andare a fuoco è stata la Demap, azienda di trattamento rifiuti in via Aosta a Beinasco. Per cause ancora da accertare si è scatenato un incendio all’interno di un fabbricato di 800 mq, dove erano rimessate tonnellate di rifiuti plastici...

Su Luna Nuova di martedì 14 dicembre 2021