Bussoleno: Sara Busoli lascia la giunta Consolini

La giunta bussolenese sta per perdere un pezzo importante. Nei giorni scorsi Sara Busoli, 52 anni, avvocato, assessore all’urbanistica e al patrimonio, ha infatti conunicato di voler rassegnare le proprie dimissioni dall’esecutivo guidato da Bruna Consolini. Il disagio dell’amministratrice di origini genovesi che sette anni ha scelto di venire a vivere nella tranquillità dei Meitre, è emerso nell’ultimo consiglio comunale, quando alcune sue richieste di modifica di un documento sulle opere di accompagnamento al Tav non sono state accolte dall’assemblea. «La Regione ci aveva proposto, ripescandole, opere che avevamo già richiesto in precedenza sul fronte della sicurezza idrogeologica - spiega - a me è sembrata una beffa, in quanto...

su Luna Nuova di martedì 14 dicembre 2021