Concetta Leto: la biografa di Alessandri tra libri, mostre e il museo

Un tesoro preziosissimo, quello del Museo Lorenzo Alessandri, che raccoglie una ricca panoramica dell’opera del maestro del surrealismo italiano. Un tesoro che si deve soprattutto alla sua biografa ufficiale: Concetta Leto. Classe ‘70, nata in città, si è laureata all’Università di Torino, nel suo quotidiano Leto è professoressa di lettere all’Istituto Blaise Pascal, «lo stesso in cui mi sono formata molti anni fa. Sono visceralmente legata a questo istituto che mi ha vista crescere e dato tanto negli anni da giovane sognatrice quale ero, e forse sono ancora, ricercavo risposte importanti per la mia vita», esordisce...

Su Luna Nuova di martedì 14 dicembre 2021