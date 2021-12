Condove, villetta in fiamme: un cortocircuito alla base del rogo

GUARDA IL VIDEO

Lo scenario era davvero impressionante, con le fiamme che si sprigionavano dal tetto fino ad avvolgerlo completamente. Potrebbe essere stato un cortocircuito elettrico a provocare il vasto incendio che sabato sera, 11 dicembre, poco prima delle 19, ha distrutto il tetto e la mansarda di una villetta su due piani in via Claviere 23. A dare l’allarme sono stati gli stessi proprietari, che si trovavano in casa, fortunatamente ai piani di sotto, nel momento in cui è partito il rogo, ma a ruota anche i vicini, che non hanno tardato ad accorgersi del dramma che si stava consumando. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il tetto e tutta la parte alta della villetta erano già completamente in preda al fuoco: il vento che soffiava sabato sera ha ovviamente contribuito...

su Luna Nuova di martedì 14 dicembre 2021