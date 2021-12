Docenti e vaccino, lettere ai dirigenti: «No alle sospensioni»

Da mercoledì 15 dicembre l’obbligo vaccinale per il personale scolastico è diventato realtà. Con tutte le conseguenze del caso per chi decidesse di non rispettarlo, ovvero la sospensione dal lavoro, retribuzione compresa. Una situazione che desta una certa preoccupazione tra le famiglie coinvolte di riflesso nella vicenda, dal momento che in alcuni casi i loro figli non potranno più contare sui docenti che li hanno seguiti sin qui nel loro percorso formativo. Della questione si parla da giorni tra gli aderenti alla neonata “Rete No green pass Valsusa”, all’interno della quale si è creato un “gruppo scuola” proprio per mettere a confronto le varie situazioni e provare ad intraprendere un’azione comune verso i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi del territorio...

su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021