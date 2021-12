Giaveno, un agnello ucciso e due pecore ferite dal cane ‘libero’

Attenti al lupo, certo, ma anche al cane quando attacca non scherza. Ne sanno qualcosa all’agriturismo La Patuana di via S.Francesco D’Assisi 192, che mercoledì 8 dicembre scorso ha perso un agnellino e visto ferire altre due pecore. Tre capi aggrediti da un cane lasciato libero di scorrazzare nei campi che si trovano nei pressi del camposanto, dove il gregge composto da sette adulti e sei agnelli, stava pascolando. «Un cane si è infilato nel recinto ed ha attaccato l’agnellino, non sappiamo se per gioco o perché voleva proprio “andare a caccia” - racconta Scilla Chabert, la titolare dell’agriturismo - Noi non c’eravamo, ma abbiamo parlato con una persona che era presente ed ha visto tutto: ci ha riferito che il cane era non “tanto grosso”...

Su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021