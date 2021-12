Lunedì Mauceri incontra i sindaci No Tav

Lunedì 20 dicembre il commissario straordinario per la tratta nazionale della Torino-Lione Calogero Mauceri sarà a Bussoleno per incontrare i sindaci dell’Unione montana Valle Susa: lo ha annunciato lo stesso Mauceri durante la riunione della Conferenza intergovernativa Italia-Francia che si è tenuta mercoledì 15 dicembre a Torino in piazza Castello nell’aula del consiglio metropolitano. L’invito è arrivato dalla stessa Unione montana tramite il presidente Pacifico Banchieri: l’incontro, a porte chiuse, si terrà nella sede di Villa Ferro e durerà l’intera giornata, a partire dalle 9,30 del mattino; saranno presenti sia i sindaci, sia i tecnici della commissione Tav dell’Unione. «Dopo l’incontro con il prefetto e il commissario straordinario del 23 novembre...

su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021