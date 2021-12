S.Ambrogio: rapina in farmacia da 1300 euro

Rapina lampo mercoledì sera, poco dopo le 18, alla farmacia Tosello di via Umberto I. In quel momento dietro il bancone c’era Carla, la figlia del titolare Amelio, insieme ad un paio di collaboratori. Presenti anche diversi clienti, particolare che non ha tuttavia scoraggiato il malvivente: con il volto coperto da mascherina e berretto, ed impugnando una pistola ha fatto irruzione nella farmacia. Si è avvicinato alla cassa e si è fatto consegnare l’incasso, circa 1300 euro in contanti. Dopo aver arraffato...

su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021