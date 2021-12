Città metropolitana: eletti Jacopo Suppo e Andrea Tragaioli

Partiamo da un dato che non può non saltare all’occhio: l’affluenza alle urne, bassissima se contiamo che la platea elettorale era composta esclusivamente da membri delle istituzioni, ovvero tutti i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei 312 comuni della Città metropolitana di Torino. La percentuale finale dei votanti è stata del 65,85 per cento, persino un po’ più alta di cinque anni fa, quando votò il 64,25 per cento: a conti fatti vuol dire che si sono recati alle urne 2528 dei 3839 aventi diritto al voto, con 1311 eletti che hanno preferito astenersi. E poi, ad ogni elezione “vera”, la politica lancia il suo immancabile grido di dolore per l’astensione, facendo finta di non rendersi conto che dovrebbe prima guardarsi allo specchio e poi dare il buon esempio. L’unico...

su Luna Nuova di martedì 21 dicembre 2021