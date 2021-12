Coazze, motori e gru: le passioni di un ragazzo gentile

Sarà l’inchiesta disposta dalla Procura della Repubblica di Torino a fare luce su cosa sia accaduto esattamente sabato mattina in via Genova a Torino, quando nel crollo di una gru edile e dell’autogrù che la stava montando, sono morti il coazzese 20enne Filippo Falotico ed i colleghi lombardi Marco Pozzetti, 54 anni di Carugate, e Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano D’Adda. L’inchiesta è coordinata dal Pm Giorgio Nicola, che ha incaricato la polizia, lo Spresal, l’Asl, gli investigatori dei vigili del fuoco e l’ispettorato del lavoro, ognuno per le sue competenze...

Su Luna Nuova di martedì 21 dicembre 2021